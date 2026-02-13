タムロンは2月13日、2月26日からパシフィコ横浜で開かれるカメラ展示会「CP+2026」で、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とコラボしたブースを出展すると発表した。ブース中央にタイムマシン（デロリアン）を設置し、自由に撮影できる。タムロン創業75周年を記念した取り組み。同社のブランドスローガン「Focus on the Future」が、バック・トゥ・ザ・フューチャーが持つ「未来は自分で切り開くもの」という力強いメッセージ