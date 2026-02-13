ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１３日、予選３日目が行われた。近江翔吾（３２＝香川）は「奇跡です。奇跡が起きた」と喜びを爆発させた。予選折り返しのこの日は６Ｒ６号艇の１走。大外からコンマ０９のトップスタートを放つと、まくり一撃でシリーズ２勝目をゲット。２日目１２Ｒのイン戦は２着に敗れていた。すぐさま取り返し、勝利の味をかみ締めた。「スタートはフルダッシュ。勘通り行