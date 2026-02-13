新日本プロレス２７日（日本時間２８日）の米国・ニュージャージー大会の全対戦カードが決定した。同大会のメインではＩＷＧＰヘビー級＆ＧＬＯＢＡＬヘビー級２冠王者の辻陽太が、アンドラデ・エル・イドロ（ＡＥＷ）とＧＬＯＢＡＬ王座Ｖ３戦に臨む。辻はＩＷＧＰヘビーとＧＬＯＢＡＬを別路線で防衛戦を行っていく方針を示しており、海外での興行でＡＥＷ所属のアンドラデを迎え撃つ。セミではＩＷＧＰ女子王者の朱里（ス