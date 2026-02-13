刺激的なテーマで盛り上がったドラマ『救い、巣喰われ』のトークイベント。その中で、自然体の言葉と柔らかな笑顔で会場の空気を和ませていたのが、元乃木坂46の阪口珠美だった。持前の愛らしさと、さりげないバランス感覚が光るコメント力で会場を魅了した。阪口珠美MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』(毎週木曜24:59〜)の1話先行上映会&トークイベントが12日、都内で行われ、阪口はNOA、阿久根温世(ICEx)とともに登壇。この日