【モデルプレス＝2026/02/13】女優の浜辺美波が、美容誌「美的」4月号（小学館／2月20日発売）の表紙に登場。映画「ほどなく、お別れです」（同月6日公開）を通して感じた思いをはじめ、日々の生活で取り入れている運動やこの春トライしたいメイクについて語っている。【写真】浜辺美波「思わず見惚れちゃう」ノースリ姿の近影◆浜辺美波「美的」4月号表紙に決定色鮮やかなイエローグリーンのオールインワンとヘルシーなオレンジメ