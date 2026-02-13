【モデルプレス＝2026/02/13】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）より、新キャスト5人が解禁となった。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆小手伸也「原作再現に自信がありました」懸賞金をかけられた坂本太郎（目黒）の命を狙う殺し屋を演じるキャストが3人解禁された。日本殺し屋養成機関時代に坂本と因縁を持ち、「ターゲット以外の命は奪わない」をモットー