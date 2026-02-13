中四国ブロックの女子チーム・ドリームガールズの卒団式が７日、岡山県倉敷市内で行われ、卒団する３期生１０人の門出を祝った（１人欠席）。昨年５月、チーム発足後初となる公式戦勝利を挙げると、夏の鶴岡大会では３位に。千代延主将は「チームができて初めて勝てたし、一緒に野球ができて楽しかった。このチームが大好きです」と笑顔で振り返った。新チームは今年３月に、新設された春季全国大会に臨む。新主将となった神谷