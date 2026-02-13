ＮＨＫ大阪放送局制作の全国ネット番組「激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜」（水曜・後７時５７分）が３月１１日放送回で終了することが１３日、分かった。２５年４月２日の放送開始から丸１年で幕を閉じる。「激突メシあがれ」はアマチュア料理人が自作グルメの頂上決戦を行うグルメバラエティー。司会は高瀬耕造と嶋田ココの大阪放送局所属両アナウンサー。高瀬アナが３月３０日付で東京放送局に異動となることも一因だ