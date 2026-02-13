◆サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）＝２月１３日、キングアブドゥルアジーズ競馬場史上初の連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）はキャンターを気持ちよさそうに１周駆け、レース前日の最終調整を終えた。見守った矢作調教師は「いつもと変わらない、ルーティンワークみたいな感じでした。良かったですよ。しっかりでき