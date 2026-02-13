【これからの見通し】米CPIをにらみつつ、方向性を探る展開 この後22時半の1月米消費者物価指数(CPI)をにらむ展開。東京市場ではやや不安定な上下が目立ちつつ、午後は若干ドル高円安が優勢となった。日銀の田村審議委員が早期の利上げに前向きなタカ派姿勢を示し、円買いがやや優勢となる場面も、動きが続かないなど、上下の動きもはっきりした方向性が見られない。 米CPIは総合、コア共に伸びの鈍化が見込まれている。