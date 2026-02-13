テクニカルポイント ポンドドル21日線下回り、やや軟調か 1.3871ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3771エンベロープ1%上限（10日間） 1.363410日移動平均 1.3621一目均衡表・転換線 1.361921日移動平均 1.3600一目均衡表・基準線 1.3597現値 1.3498エンベロープ1%下限（10日間） 1.3454一目均衡表・雲（上限） 1.3439200日移動平均 1.3389100日移動平