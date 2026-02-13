ＮＹ原油時間外取引下げ渋りも戻りは鈍い 東京時間15:48現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.73（-0.11-0.18%） 昨日はIEA月報で需要見通しが引き下げられたことを材料に下げる展開となったNY原油。ロンドン午前の65ドル台からNY夕方に62.39ドルまで下げた後、少し戻すも63ドル前後が重くなっている。