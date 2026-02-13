ＮＹ金時間外取引安値から反発も5000ドル台では売りが出る展開 東京時間15:51現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4977.50（+29.10+0.59%） NY金先は春節前のポジション整理などにNY市場で5100ドル前後から4900ドル前後まで急落。その後安値から反発も5000ドル台では売りが出る展開となっている。