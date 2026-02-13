パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１３日、侍ジャパンの宮崎強化合宿にアドバイザーとして参加するためにチャーター機で宮崎入りした。２３年大会では２月の宮崎強化合宿に、メジャーリーガーとしてただ１人参加。グラウンド内外でチームをまとめ、大会制覇に導いた。昨年１０月に右肘手術を受けて今季は全休の見込みだが、レジェンドが連覇のためにバックアップする。井端監督は当初、右腕を招集する予定だったが、昨年