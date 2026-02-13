「バレンタイン＝チョコレート」という定番の図式は変わりつつある。背景にあるのは原材料価格の高騰や消費スタイルの変化、そして“家で楽しむイベント”としてのバレンタイン再定義だ。近年は“大人のバレンタイン”で自分へのご褒美として高価格帯の商品を選ぶ人が増えている一方で、家族での“ファミチョコ文化”が広がり、ケーキなどみんなで分け合えるものを作って楽しむスタイルも増えている。バレンタインのスイーツ作り