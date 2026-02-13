お笑いトリオ・ななめ45°の岡安章介（46）が13日、自身のインスタグラムを更新。5年前に罹患した下咽頭がんについて、このほど寛解との診断を受けたことを報告した。【画像】ななめ45°岡安章介、下咽頭がん寛解を報告岡安は「私事で恐縮ではございますが、5年前に罹患いたしました下咽頭癌につきまして、先日実施いたしました病院での検査結果、特に異常は認められず、寛解と診断していただきました。皆様には多大なるご心配