3月に行われる大分県立高校1次入試の願書の受け付けが13日から始まりました。 県立高校の願書の受け付けは全日制39校と定時制4校で13日午前9時から始まりました。 1次入試の募集人員は全日制は5806人、定時制は344人となっています。出願期間は2月19日正午までで、その日の夕方には当初の志願状況が発表されます。 志願変更の期間は2月24日から27日までで試験は3月10日に行われ、一部の高校では11日に面接などが実施されます。