大分市の事故現場に訪れた遺族長文恵さん 2021年に大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故は2月9日、発生から5年を迎えました。 2026年2月9日午後11時、遺族が現場を訪れ、この5年を振り返り改めて心境を語りました。 ■控訴審判決は「危険運転」認めず「過失運転」 最高裁が判断へ 当時の事故現場（2021年） この事故は2021年大分市大在の県道交差点で右折車を運転していた小柳憲さんが時速