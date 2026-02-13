宮城県岩沼市立玉浦小の児童と「にしき食品」が共同開発したレトルトカレー東日本大震災で校舎や工場に浸水被害が出た宮城県岩沼市立玉浦小と、同市の「にしき食品」がレトルトカレーを共同開発し、13日、同校で試食会が開かれた。非常食としても使えるレトルト食品の開発を通し食育や防災教育につなげる狙い。社員が6年生の授業に参加し、味わいや具材のイメージ、パッケージデザインを考えた。約1年をかけ、給食の人気メニュ