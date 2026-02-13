厚労省が入る合同庁舎＝東京・霞が関広島で被爆し、戦後帰国した朝鮮半島出身者3人が長期間援護措置を受けられなかったとして韓国在住の遺族らが国に損害賠償を求めた訴訟で、国側は13日までに、請求通り計約330万円の支払いを命じた1月28日の一審広島地裁判決を不服として控訴した。2月10日付。国側は一審で、海外在住の被爆者には健康管理手当の支給を認めないとした「402号通達」を廃止してから20年が経過し、損害賠償請求