「生きとるわ」又吉直樹さん６年ぶりの長編小説は原稿用紙９００枚と、これまでの作品で一番長くなった。「当初は書き下ろしか前後編を想定していたけど、（文芸誌での）『短期集中連載』になった。結局、計１５回連載して、どこが短期やねんって」と笑う。物語は阪神がセ・リーグ優勝を果たした夜の大阪・道頓堀で始まる。主人公の岡田は高校時代の仲間の横井と偶然再会する。横井は周囲から手当たり次第に借金しており、岡田