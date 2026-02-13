元キックボクサーの魔裟斗（46）が13日までにインスタグラムを更新。妻でタレントの矢沢心（44）と結婚19年目を迎えたことを報告した。互いに花束を持った夫婦ショット、子供と妻の写真をアップ。「今日で結婚19年！仕事で疲れたので今日は家でのんびりと食事をしていたら子供達からのサプライズプレゼント！幸せとはこう言う事ですね」とつづった。フォロワーからは「素敵なご夫婦」「息子くん可愛い」などのコメントが寄せら