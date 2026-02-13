秋田地方気象台は「なだれに関する秋田県気象情報」を午前10時51分に発表しました。県内では、14日から15日にかけて、最高気温が高くなる見込みです。積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意してください。＜概況＞県内では、14日から15日にかけて南から暖かい空気が流れ込むため、最高気温が4月上旬並みとなり、平年よりかなり高くなる見込みです。＜防災事項＞県内では、平年よりも積雪が多くなっている所があります