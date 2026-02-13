越谷アルファーズは2月13日、早稲田大学4年の堀陽稀が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」の特別指定選手として加入することを発表した。 堀は190センチ89キロのシューティングガード兼スモールフォワード。東山高校から早稲田大に進学し、同大を57年ぶりの優勝に導いた「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」では22試合の出場で1試合平均15.2得点5.