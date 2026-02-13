B1東地区の川崎ブレイブサンダースは2月13日、米須玲音をインジュアリーリスト（IL）から抹消したことを発表。同日に、同7日の琉球ゴールデンキングス戦で負傷した水野幹太が右肩関節脱臼と診断されたことも公表した。 長崎県出身で現在23歳の米須は、177センチ74キロのポイントガード。東山高校高校在学中の2020－21シーズンに特別指定選手として川崎でプレー。日本大学進学後