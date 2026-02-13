きょう東証スタンダード市場に新規上場したＴＯブックスは、午前９時１５分に公開価格３９１０円を３１５円（８．１％）下回る３５９５円で初値をつけた。直後に３６００円に上昇すると反転し今度は３４２０円に下落。再び３６００円に上昇したが、それ以降は総じて冴えない動きとなり、公開価格を上回ることなく３４３０円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS