東邦亜鉛がこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１１８４億円から１２３０億円（前期比２．６％減）へ、営業利益を２６億円から４８億円（同１４．７％減）へ、最終利益を１３億円から２７億円（前期１４億５８００万円の赤字）へ上方修正した。 従来予想以上の貴金属価格の高騰や円安の影響により、製錬セグメントが計画を上回る見込み。また、同様に貴金属価格の高騰を受けて金属リサイクル