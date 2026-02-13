フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』。宮世琉弥演じる鈴木颯良の学生服姿を捉えた第6話の場面写真が公開された。 参考：宮世琉弥「2026年は“二刀流”で突っ走っていきたい」向井理から学んだ“積み重ね”の姿勢 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメ