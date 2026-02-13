岡山県美作市の群生地でセツブンソウの開花が始まりました。 【写真を見る】節分の時期に咲く「セツブンソウ」の開花始まる寒波の影響で例年より2週間ほど遅れ【岡山・美作市】 小さな花が春の訪れを予感させてくれます。可憐な花が一足早い春の到来を告げています。美作市の群生地でセツブンソウの開花が始まりました。名前の由来は節分の時期に咲くためだといいますが今年は寒波などの影響で例年より2週間ほど開花が遅れたと