スコットランドの名門セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央は加入以来、中盤の主軸として活躍してきた。だが、今季は状態が上がらず、チーㇺが不調ということもあって、批判される試合も少なくない。今冬には、ブラジルの名門パルメイラスからの関心が報じられた。王国のマーケットは３月まで開いており、まだ移籍の可能性は残されている。そんななか、セルティックのマーティン・オニール監督が28歳の日本代表に