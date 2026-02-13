ビジャレアルに所属するガーナ代表MFトーマス・パルティが、イギリスにて新たに2件の強姦罪で起訴された模様だ。現地時間12日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。アトレティコ・マドリードやアーセナルで活躍したトーマスは、アーセナル在籍期間中の2021年から2022年にかけて強姦5件および性的暴行1件を行った容疑でロンドン警視庁から起訴されている。『マルカ』によると、今回の2件の強姦罪は係争中だった6件とは別のもの