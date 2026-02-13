¢£MUFG¿·¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤ÀÆ·¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¡¿CM①～② ¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¾®¿ù¹¬°ì¤¬¡¢¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¹­¹ð¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ ¾®¿ù¤ÎInstagram¤Ç ¡Ö»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×(MUFG)¿·¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¡×¡ã¤³¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤é·»Äï¤¬ ¤ª¶â¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ëÊª¸ì¡ä¤Î