ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:40)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比16.3％増の2.7億円に伸びたが、通期計画の19億円に対する進捗率は14.3％にとどまり、5年平均の21.2％も下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.8％→5.0％に改善した。 株探ニュース