ビジネスコーチ [東証Ｇ] が2月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常損益は1600万円の赤字(前年同期は8400万円の黒字)に転落した。 同時に、3月31日割当の1→3の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の50円→17円(株式分割前換算では51円)に修正した。年間配当は実質2.0％の増額となる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の13.7％→-4.0％に急