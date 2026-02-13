ワイヤレスゲート [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期非連結比42.9％減の1億7200万円に落ち込んだが、26年12月期は前期比2.4倍の4億2000万円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常損益は2800万円の黒字(前年同期非連結は200万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.1％→1.2％に改善した。 ※25年12月期から連