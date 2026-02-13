ココルポート [東証Ｇ] が2月13日大引け後(15:45)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比12.6％増の4.5億円に伸び、通期計画の8.2億円に対する進捗率は55.4％に達し、4年平均の51.5％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益は前年同期比6.4％減の3.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である