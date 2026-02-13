寺崎電気産業 [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:45)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.3％増の45.5億円に伸び、通期計画の58.9億円に対する進捗率は77.4％に達し、5年平均の65.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.7％減の13.3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績