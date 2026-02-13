東洋ドライルーブ [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:45)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比17.4％減の4.2億円に減ったが、通期計画の8.2億円に対する進捗率は52.1％に達し、5年平均の48.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比14.2％減の3.9億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の