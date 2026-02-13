共栄セキュリティーサービス [東証Ｓ] が2月13日大引け後(15:33)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年4月-26年4月)の連結経常利益は9.3億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の10億円→13億円に30.0％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-7月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.8億円→6.8億円に77.5％増額した計算になる。 業績好調