仏RFIの中国語版サイトは13日、世界的に知られるルーブル美術館で被害額が1000万ユーロ（約18億円）に上るとされる大規模なチケット詐欺が発覚し、これに観光ガイドの中国人夫婦が関与していたと報じた。記事によると、この捜査は2024年末にあったルーブル美術館側からの通報がきっかけだった。パリ検察当局は12日に容疑者9人を拘束したと発表。9人には美術館の職員2人、詐欺ネットワークの組織者とみられる1人、複数の観光ガイド