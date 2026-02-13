中国は2月12日午後、南部の広東省の周辺海域で運搬ロケット1機による7基の衛星の同時打ち上げに成功しました。衛星のうち対地観測衛星「港中大1号」には、世界で初めて都市の持続可能な発展のために開発された大規模言語モデルの人工知能（AI）が搭載されています。「港中大1号」は香港中文大学が設計、研究開発、利用に参画した、高解像度のリモートセンシングとAI技術を導入した衛星であり、まさにAIの大規模言語モデルを宇宙に