俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。【写真あり】びっくり!!『ばけばけ』“熊本編”相関図に反響公式SNSは「ばけばけ人物紹介図熊本で出会う人々が加わりました」と投稿し、ラン役・蓮佛美沙子、クマ役・夏目透羽、吉野イセ役・芋生悠、荒