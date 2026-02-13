13日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、14日（土）と15日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で行われるSVリーグ女子第16節のヴィクトリーナ姫路戦にアウトサイドヒッターの野嶋華鈴が帯同しないことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 野嶋は今シーズンのSVリーグ女子で18試合に出場し、11得点を記録。前節のKUROBEアクアフ