2月13日午前、熊本県阿蘇市の住宅から火が出て住宅1棟が全焼しました。 【写真を見る】「民家から白煙と炎が」1棟全焼家族3人外出中でけがなし熊本県阿蘇市 この火事によるけが人はいません。 警察と消防によりますと、13日午前11時ごろ、阿蘇市三久保で、近くを通った人から「民家から白煙と炎が見える」と119番通報がありました。 消防が駆け付け、火は約1時間半後に消し止められましたが、島田昭さん(54)の木造平屋の住