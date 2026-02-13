巨人は13日、昨年6月に亡くなった元監督の長嶋茂雄さん（享年89）の生涯を振り返る「追悼展覧会」を全国の14会場で開催すると発表した。3月18日に東京都中央区の高島屋日本橋店で開幕。福岡や大阪などを巡回し、来年5月に仙台市の会場で終了予定。14日から前売り券の販売を開始した。詳細は「長嶋茂雄追悼展」公式サイトで。◇追悼展会場（東京会場）日本橋高島屋本館8階ホール（3月18日〜30日）（福岡会場）大丸福岡