【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は１２日、アリゾナ州スコッツデールで取材に応じ、大谷翔平の投手としての調整について、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）前のオープン戦に登板しない見通しを示した。日本代表「侍ジャパン」に選ばれている大谷がＷＢＣで登板しないことも改めて説明し、「彼にとって何が最善かを考えながら、ゆっくりと準備を進めていくこと