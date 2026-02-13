2月12日、元「TOKIO」の国分太一が、日本テレビの福田博之社長と面会し、自身のコンプライアンス違反について謝罪したことを発表した。これまで国分は “反撃” する様子を見せていたが、突如謝罪したことに、多くの人から疑問を持たれているようだ。2025年6月、日本テレビはコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、国分のレギュラー番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』からの降板を発表した。その後、国分は無期限活動休止、T