Image: Wachiwit / Shutterstock.com 公式に、答えが出ました。先日、突如発表されたAirTag（第2世代）。最大の特徴は、前もって噂があった探せる範囲の拡大ですね。搭載されている超広帯域（UWB）チップが第2世代となり、位置を特定できる範囲が50%拡大。一部のiPhoneやApple Watchで利用できる「正確な場所を見つける」に対応しました。でもここに落とし穴。この機能、日本では使えません