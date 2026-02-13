13日朝、金沢市内の路上で道路を横断していた70代の女性が車にはねられる事故があり、運転していた30代の男が逮捕されました。はねられた女性は意識不明の重体です。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは、金沢市長坂3丁目に住む30歳の会社員です。この容疑者は、13日午前6時ごろ、金沢市泉野出町の路上で横断歩道を歩いて渡っていた高齢女性を車ではね、けがをさせた疑いが持たれています。この事故で、車にはねられた75歳の