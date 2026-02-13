見分けるのが難しい『そっくりな猫種』3選 猫好きさんであれば、アメリカンショートヘアとブリティッシュショートヘアの見分けがつくでしょう。では、ブリティッシュショートヘアとシャルトリューの違いは？ 今回は、見分けるのが難しい『そっくりな猫種』を3つ紹介いたします。それぞれを見分けるポイントの解説はもちろん、愛らしい特徴についてもたっぷり紹介いたします。 1.ミヌエットとマ